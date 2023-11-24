Україна вимагає розблокувати рух вантажівок через польсько-український кордон. Відповідні вимоги, за словами посла, передали до МВС і адміністрації Польщі. Зварич наголошує, що блокада створює загрозу життю та здоров’ю людей, а також безпеці та порядку руху на дорогах загального користування.

"Кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей. Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", — підсумовує диппредставник. Українське посольство звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Польщі після того, як уночі 23 листопада помер український водій, який стояв у черзі на заблокованому пункті пропуску "Корчова-Краківець".

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Однак 20 листопада повідомлялося, що поляки попри свої обіцянки не пропускають в Україну гуманітарну допомогу та цистерни з паливом.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський розповів, що вимови страйкарів — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони — як було до повномасштабної війни. Станом на 22 листопада збитки України через блокаду вже становили 400 млн євро.

Вранці 23 листопада польські страйкарі розпочали блокаду четвертого пункту пропуску — "Медика", суміжного з українським ПП "Шегині". Рух вантажного транспорту тут ускладнений.

Що означає "транспортний безвіз"

14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про "транспортний безвіз"дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть видаватись лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.

16 вересня Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.16 березня 2023 року Україна та ЄС продовжили ще на рік дію "транспортного безвізу".

Передруковано з TVP за згодою сторін.