Фермери з ініціативи "Ошукане село" заявили, що попередили владу про протест; його погоджено. Мітингарі пропускатимуть легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою та військовою технікою. Також обіцяють щогодини пропускати по дві вантажівки.

Організатори акції зазначили, що до 26 листопада протест триватиме з 9:00 до 20:00, а вже з наступного понеділка, 27 листопада страйк буде цілодобовим до 3 січня 2024 року. Хоча раніше Bloomberg писав, що страйк фермерів передбачається лише на три дні.

Фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження позик ліквідності. Протестувальники передали свої вимоги заступниці підкарпатського воєводи Йоланті Савицькій. Вимоги також доведено до прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Представник партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак відвідав протестувальників на кордоні і сказав, що "влада зрадила і перевізників, і фермерів".

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі. Однак 20 листопада повідомлялося, що поляки попри свої обіцянки не пропускають в Україну гуманітарну допомогу та цистерни з паливом.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський розповідав, що вимови страйкарів — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони — як було до повномасштабної війни.

Станом на 22 листопада збитки України через блокаду вже становили 400 млн євро.

Вранці 23 листопада польські страйкарі розпочали блокаду четвертого пункту пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині". Рух вантажного транспорту ускладнений.

Передруковано з TVP за згодою сторін.