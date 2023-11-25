Міжнародний науковий форум під назвою "Україна в епоху Голодомору: влада, опір, ідентичність" зібрався у Києві напередодні 90-х роковин Голодомору. Кореспонденти Kyiv Post відвідали його відкриття, яке відбулося 23 листопада.

Зимна погода, мокрий сніг та відчутний мороз не завадили учасникам форуму долучитися до дискурсу, у фокусі якого опинився комплекс наукових проблем, пов’язаних із осмисленням багатовимірного феномену опору українського суспільства сталінській політиці творення голоду.

Протягом цих днів науковці обмінювалися ідеями щодо популяризації наукового знання про Голодомор у публічній історії та шкільній історичній освіті.

Перед відкриттям форуму учасники зібралися на сходах біля центрального входу Українського дому, аби зробити групове фото на згадку.

Учасники форуму зробили фото на згадку. Фото: Олександр Авраменко

Національний ансамбль солістів "Київська камерата" та народна артистка України Богдана Півненко відкрили форум виконанням "Мелодії" Мирослава Скорика, "Алегро" Юлія Мейтуса та "Ми є" Юрія Шевченка. У цей час у заповненій людьми залі символічно панували темрява та тиша.

Музичний пролог. Фото: Олександр Авраменко

Після цього прологу ведучий форуму Андрій Куликов попросив увімкнути світло, аби присутні могли вшанувати памʼять жертв голодоморів хвилиною мовчання.

Хвилина мовчання. Фото: Олександр Авраменко

Виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв звернувся до учасників форуму, наголосивши, що попри намагання радянської влади заморити голодом волелюбне українське селянство, українці вистояли.

"Вистояли тоді – вистоїмо і зараз. Сьогодні нам трохи легше, бо з нами цивілізований світ, той, який сповідує справжні українські цінності. Той, який розділяє і наші цінності", - сказав він.

В.о міністра зауважив, що на сьогодні Голодомор визнаний актом геноциду проти українського народу достатньою кількістю країн, аби ми могли казати, що світ розуміє цю проблему.

"І розуміє її так, як розуміємо ми. Що це було вчинено системно, організовано проти українського народу тогочасним радянським імперським режимом, який не визнавав народів як таких. А ми не визнавали той режим, боролися тоді, боремося й зараз", - запевнив Карандєєв.

В.о. голови Мінкульту Ростислав Карандєєв звернувся до учасників форуму. Фото: Олександр Авраменко

В.о. голови Мінкульту також зачитав звернення президента Володимира Зеленського до учасників форуму з нагоди відкриття. У зверненні президент зауважив, що скоєний у минулому кремлівською владою злочин геноциду проти українського народу не має терміну давності, а непокаране зло має властивість повторюватися.

"Яскравим прикладом того є нинішні дії російського агресора, який не відмовився від намірів за будь-яку ціну знищити український народ та нашу вільну, незалежну державу", - наголосив він у зверненні.

Зеленський акцентував, що тотожність дій тоталітарної сталінської системи і нинішньої путінської Росії не залишає сумнівів. На його думку, вивчення і поширення правдивої інформації про Голодомор - нині надзвичайно важливе завдання державної ваги, оскільки відкриває очі багатьом у світі на злочинну суть тоталітарних режимів та їхню небезпеку.

"А ще попри весь біль правда про наші трагедії та пам’ять про мільйони загиблих співвітчизників об’єднує нас, робить українців міцнішими і стійкішими", - підсумував президент у зверненні.

Крім того, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович наголосив на важливості якісного академічного дискурсу.

"Понад 30 країн у світі вже визнали Голодомор геноцидом. Коли ми говоримо про важливість цього дослідження, про важливість справедливості і визнання Голодомору геноцидом по світу, ми в першу чергу повинні базуватися на академічних дослідженнях", - сказав Дробович.

Він додав, що Радянський союз впродовж довгого часу робив усе, аби приховувати правду про Голодомор. Зважаючи на це, досі точяться величезні дискусії як щодо юридичної кваліфікації Голодомору (адже геноцид - це юридична категорія), так і щодо кількості його жертв.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Фото: Олександр Авраменко

На полях форуму також відбулося відкриття виставки українського митця Миколи Євтушенка "Україна у борні. Машкари війни та геноциду".

На полях форуму відбулося відкриття виставки "Україна в борні". Фото: Олександр Авраменко

У суботу, 25 листопада, у День памʼяті жертв Голодомору, після кількох панельних дискусій очікується підведення підсумків Міжнародного наукового форуму.