Строковиків, у яких закінчився термін служби, демобілізують. Зробити це планують найближчим часом. 

Про таке сказав секретар РНБО Олексій Данілов. 

Це питання обговорили напередодні на Ставці верховного головнокомандувача.

«Цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни», - сказав Данілов в коментарі Українському Радіо. 

Строковики, які підпадають під демобілізацію, але хочуть служити далі - можуть укласти новий контракт. 

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував комплексний план з мобілізації.

Представити його планують наступного тижня. 

За словами президента, мобілізація є складним і актуальним питанням. 

«У мобілізації дуже важливо, щоб знаєте як із пункту А в пункт Б. Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту А і розуміємо куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Комплексний план з цього питання буде на наступному тижні», - сказав президент на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві.

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Цим питанням мають займатися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров, а також інші урядовці. Адже, за словами президента, при розробці плану потрібно врахувати економічні питання. 

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