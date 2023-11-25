Кримський міст «приречений». Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк у документальному фільмі «Кримський міст на біс. СБУ».

Очільник спецслужби анонсував нові атаки на міст через Керченську протоку.

«Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не (тільки стосовно) Кримського мосту», - сказав він.

Василь Малюк нагадав, що Україна двічі атакувала Кримський міст - 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023.

«Вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року - відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, в той ранок йому сильно боліла голова і ми йому зробили правильний подарунок», - сказав він.

Під час першої атаки Україна використала саморобні вибухові пристрої та суміш гексогену. Вдруге міст уразили за допомогою морських дронів See Baby.

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СБУ отримала засекречену технічну документацію Кримського мосту.

Також при підготовці атаки морських дронів на Кримський міст спецслужба використовувала інформацію з відкритих джерел. Зокрема, допомогло відео росіянки, яка відпочивала на яхті в районі моста і зняла його конструкцію.

«Одним із джерел такої інформації стало відео запису росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті і зняла внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження», - розповів у фільмі військовий контррозвідки «Єнот».

Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що внаслідок атаки на Кримський міст вдалося перерізали логістичну артерію російської армії. Окупанти змушені доставляти озброєння через пороми.

«Міст повноцінно зараз не функціонує. Автомобільний транспорт рухається реверсно і кожна автівка має бути не більше 5 тонн має бути, а залізничне сполучення використовується тільки для електрички й не більше 5 вагонів. БК і все інше озброєння вони тягнуть поромами, тому ви маєте розуміти рівень успішності проведення цих двох атак на Кримський міст», - сказав Василь Малюк.

На його думку, Україна фактично перевернула філософію військово-морських операцій.

«Російське угрупування, яке знаходиться на території Запорізької та Херсонської областей перестало отримувати військове підкріплення з Криму. Завдання, яке поставив президент для Служби безпеки України та Військово-Морських Сил виконано», - додав бригадний генерал військової контррозвідки «Хантер».

У спецслужбі наголосили, що Кримському мосту, який з'єднує півострів з Росією, не місце на території України.

Київ неодноразово заявляв, що Кримський міст є законною ціллю для українських військових.