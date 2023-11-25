Щороку у четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Цього року День пам’яті жертв голодоморів в Україні припадає на суботу, 25 листопада.

Кампанія на вшанування пам’яті жертв Голодомору в 2023 році пройде під гаслом «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!».

У 2023-му році Україна вдруге вшановуватиме жертв геноциду, вчиненого комуністичним сталінським режимом в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія, що не приховує своїх намірів знищити українців як народ.

Сьогодні запрошуємо всіх о 16:00 киян долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання, а також до всеукраїнської акції «Запали свічку».

Кожен охочий може засвітити вогник у домівці або поставити лампадку біля меморіалу чи хреста пам’яті жертв голодоморів.

Долучайтеся!