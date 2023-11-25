Оновлено 9:10 

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 75 ударних дронів. 

ППО збила 71 з них. Про це повідомили в Повітряних силах. 

Більшість «шахедів» летіли на Київ. 

«Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.», - йдеться у повідомленні. 

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

У столиці тривога тривала понад шість годин.

Росіяни атакували з різних напрямків та кількома групами «шахедів». 

За інформацією КМВА, над Києвом та областю вночі збили понад 60 безпілотників. 

Постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина. 

У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків виникли пожежі в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. 

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Також повідомляється, що уламки дрона впали на територію дитячого садка. Виникла пожежа. 

«У житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок», - написав Віталій Кличко.

У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок.

У Дніпровському районі є пошкодження на верхньому поверсі багатоповерхівки. 

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Через обстріл без світла залишилося 77 житлових будинків та 120 установ Києва. 

«Це вже четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ... Цей напад дронів був наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення», - сказав речник міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону. 

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