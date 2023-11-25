Оновлено 9:10
Цієї ночі росіяни запустили по Україні 75 ударних дронів.
ППО збила 71 з них. Про це повідомили в Повітряних силах.
Більшість «шахедів» летіли на Київ.
«Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.», - йдеться у повідомленні.
Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
У столиці тривога тривала понад шість годин.
Росіяни атакували з різних напрямків та кількома групами «шахедів».
За інформацією КМВА, над Києвом та областю вночі збили понад 60 безпілотників.
Постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина.
У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків виникли пожежі в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях.
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Також повідомляється, що уламки дрона впали на територію дитячого садка. Виникла пожежа.
«У житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок», - написав Віталій Кличко.
У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок.
У Дніпровському районі є пошкодження на верхньому поверсі багатоповерхівки.
Через обстріл без світла залишилося 77 житлових будинків та 120 установ Києва.
«Це вже четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ... Цей напад дронів був наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення», - сказав речник міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.
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