Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

«Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.», - йдеться у повідомленні.

ППО збила 71 з них. Про це повідомили в Повітряних силах.

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 75 ударних дронів.

У столиці тривога тривала понад шість годин.

Росіяни атакували з різних напрямків та кількома групами «шахедів».

За інформацією КМВА, над Києвом та областю вночі збили понад 60 безпілотників.

Постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина.

У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків виникли пожежі в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

Також повідомляється, що уламки дрона впали на територію дитячого садка. Виникла пожежа.

«У житловому будинку в Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок», - написав Віталій Кличко.

У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок.

У Дніпровському районі є пошкодження на верхньому поверсі багатоповерхівки.