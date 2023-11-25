«У центрі уваги - вплив агресивної війни РФ на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України», - зазначив Ален Берсе.

Також він має зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.

У Києві президент Швейцарії планує взяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

Раніше президент Швейцарії заявляв, що війну Росії проти України не треба розглядати як суто регіональний конфлікт і проблему європейського масштабу.

Він переконаний, що війна стосується всього світу.