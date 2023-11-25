В Україну приїхав президент Швейцарії Ален Берсе. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах. 

У Києві президент Швейцарії планує взяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки. 

Також він має зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.

«У центрі уваги - вплив агресивної війни РФ на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України», - зазначив Ален Берсе. 

https://twitter.com/alain_berset/status/1728305291169587350/photo/1

Раніше президент Швейцарії заявляв, що війну Росії проти України не треба розглядати як суто регіональний конфлікт і проблему європейського масштабу.

Він переконаний, що війна стосується всього світу. 

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