Росія знову використовує голод як зброю. Про це у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв Голодоморів сказав президент Володимир Зеленський.

«У минулому столітті з Москви прийшов голод. Зараз звідти лунають слова заперечення. І кожне з таких слів заперечення насправді звучить як зізнання: їм потрібен голод як зброя й надалі. Голод, холод, терор», - сказав президент.

Глава держави прирівняв тоталітарну політику СРСР з політикою нинішньої Росії.

Володимир Зеленський закликав світ об’єднатись і засудити злочини минулого.

«Кожна тонна викраденого ними зараз зерна, блокада кожного нашого міста, кожен російський удар по наших портах тепер, по українських зерносховищах та наших елеваторах, кожен «шахед», який цілить по нашій логістиці, кожна російська ракета, чия траєкторія - проти українського життя, - все це минуле, яке повернулося, бо не було засуджене вчасно», - наголосив президент.