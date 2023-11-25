«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак», - йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генерального штабу, на цій ділянці фронту українські військові відбили 30 російських атак за добу.

Він зазначив, що активність ворожої піхоти досі залишається високою.

Російські війська зменшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку. Про це заявив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Російська армія не припиняє атакувати на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Він зустрівся з командирами частин і підрозділів.

Військові обговорили поставлені завдання та проблемні питання.

«Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів», - повідомив Сирський.