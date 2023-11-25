Державне бюро розслідувань повідомило про підозру депутату Рівненської облради, який також є заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України».

Про це повідомили в ДБР.

Чиновника підозрюють у незаконному збагаченні.

За інформацією ДБР, до лютого 2023 року він керував Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад у створеному Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».

«Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів», - стверджують в бюро.

У депутата та членів його сім'ї провели обшуки. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили понад 4 млн доларів США готівкою у різній валюті.

«Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe», - зазначили в ДБР.

Крім того, у фігуранта виявили золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

У депутата також є чотири земельні ділянки у Рівному, де він будував котеджі. Ці ділянки, за даними слідства, зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних фігуранту справи.

Чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років.

У ДБР ім'я депутата не називають.

За джерелами Суспільного, йдеться про депутата облради від партії «Сила і честь» Віталія Суховича.