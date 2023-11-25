Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами чорного кольору. Відповідні фото з'явилися у соцмережах. Користувачі припустили, що це могли бути реактивні «шахеди», які раніше представив Іран.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію.

«Це не є реактивні («шахеди»). Іран показав перспективну модель цього «шахеду», невідомо, в якій кількості їх виготовляють і так далі, яка буде доля цього реактивного БПЛА», - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Речник не виключає, що росіяни вирішили покрити дрони чорним кольором, аби їх важче було збивати. Також ці «шахеди» містять матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.

«Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір... Це ускладнить роботу Протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп», - пояснив Ігнат.

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Цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами.

Загалом запустили 75 безпілотників. Сили ППО збили 74 з них. Більшість «шахедів» летіли на Київ. У столиці є пошкодження від падіння уламків збитих дронів.