У День пам’яті жертв Голодоморів спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо виступив у Раді українською мовою.
Напередодні він взяв участь у засіданні парламенту.
Фінський спікер звернувся до українських колег. Його промова була повністю українською.
Досконала мова іноземного політика вразила депутатів. Зал аплодував стоячи.
У своєму виступі він зазначив, що Кремль поважає й розуміє силу. Тому на російський імперіалізм потрібно відповісти силою.
«Великим розчаруванням було те, що, попри весь наївний оптимізм, після холодної війни ментальність і характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні, вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобовʼязань. Вона не цінує життя - ні своїх, ні чужих», - сказав фінський спікер українською.
Варто зазначити, що Юссі Халла-Ахо за освітою філолог. Він вивчав слов'янські мови.
Спікер запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.
«Рішення про допомогу ухвалюються надто повільно, але вони ухвалюються. Станом на сьогодні, Фінляндія надіслала до України 20 пакетів військової допомоги - і ми будемо вас підтримувати так довго, як треба», - зазначив політик.
Крім спікера парламенту Фінляндії, з нагоди Дня памʼяті жертв Голодоморів у Раді також виступили представники парламентів Бельгії, Ірландії, Чехії, Польщі та Естонії.
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