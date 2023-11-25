У своєму виступі він зазначив, що Кремль поважає й розуміє силу. Тому на російський імперіалізм потрібно відповісти силою.

«Великим розчаруванням було те, що, попри весь наївний оптимізм, після холодної війни ментальність і характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні, вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобовʼязань. Вона не цінує життя - ні своїх, ні чужих», - сказав фінський спікер українською.

Варто зазначити, що Юссі Халла-Ахо за освітою філолог. Він вивчав слов'янські мови.

Спікер запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну.

«Рішення про допомогу ухвалюються надто повільно, але вони ухвалюються. Станом на сьогодні, Фінляндія надіслала до України 20 пакетів військової допомоги - і ми будемо вас підтримувати так довго, як треба», - зазначив політик.

Крім спікера парламенту Фінляндії, з нагоди Дня памʼяті жертв Голодоморів у Раді також виступили представники парламентів Бельгії, Ірландії, Чехії, Польщі та Естонії.