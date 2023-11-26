Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Ворог атакує за підтримки авіації. 

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. 

«Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки», - повідомили в Генштабі. 

Зазначається, що українські воїни тримають оборону та завдають російським військам значних втрат.

Про наступ росіян в районі Авдіївки пишуть також аналітики ISW. 

«Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки)», - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Фахівці цитують російські джерела, які стверджували, що війська РФ просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2 (на південний схід від Авдіївки), біля Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

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Напередодні командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що російські війська зменшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку. Однак, активно застосовують піхоту.

КиївПост
КиївПост
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