Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Ворог атакує за підтримки авіації.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

«Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки», - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що українські воїни тримають оборону та завдають російським військам значних втрат.

Про наступ росіян в районі Авдіївки пишуть також аналітики ISW.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки)», - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Фахівці цитують російські джерела, які стверджували, що війська РФ просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2 (на південний схід від Авдіївки), біля Кам’янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.