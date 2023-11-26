Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. 

За словами мера Москви, безпілотники летіли на столицю РФ. 

Сергій Собянін стверджує, що дрони збили в районі Наро-Фомінська, у Подольську, в Одинцовському та Раменському міських округах. Також ППО начебто перехопила і знищила кілька БПЛА у Брянській, Тульській і Калузькій областях. 

У московській мерії зазначили, що попередньо ніхто не постраждав, а серйозних руйнувань немає. 

Під час атаки у Москві тимчасово не працювали два аеропорти - Внуково та Домодєдово. Затрималися чотири рейси. 

У російській Тулі дрон врізався в багатоповерхівку. 

Це підтвердив губернатор Тульської області Олексій Дюмін. За його словами, над містом збили два безпілотники. Один із них, начебто втративши керування, влучив у багатоповерхівку. 

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Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

Губернатор стверджує, що серйозних руйнувань немає. У квартирах пошкоджені вікна. Постраждала одна людина. 

У російському Міноборони нарахували два десятки дронів: 11 БПЛА нібито атакували російські регіони вночі та ще 9 - зранку. 

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