Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів.

За словами мера Москви, безпілотники летіли на столицю РФ.

Сергій Собянін стверджує, що дрони збили в районі Наро-Фомінська, у Подольську, в Одинцовському та Раменському міських округах. Також ППО начебто перехопила і знищила кілька БПЛА у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

У московській мерії зазначили, що попередньо ніхто не постраждав, а серйозних руйнувань немає.

Під час атаки у Москві тимчасово не працювали два аеропорти - Внуково та Домодєдово. Затрималися чотири рейси.

У російській Тулі дрон врізався в багатоповерхівку.

Це підтвердив губернатор Тульської області Олексій Дюмін. За його словами, над містом збили два безпілотники. Один із них, начебто втративши керування, влучив у багатоповерхівку.