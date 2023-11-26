Цієї ночі росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів.
За словами мера Москви, безпілотники летіли на столицю РФ.
Сергій Собянін стверджує, що дрони збили в районі Наро-Фомінська, у Подольську, в Одинцовському та Раменському міських округах. Також ППО начебто перехопила і знищила кілька БПЛА у Брянській, Тульській і Калузькій областях.
У московській мерії зазначили, що попередньо ніхто не постраждав, а серйозних руйнувань немає.
Під час атаки у Москві тимчасово не працювали два аеропорти - Внуково та Домодєдово. Затрималися чотири рейси.
У російській Тулі дрон врізався в багатоповерхівку.
Це підтвердив губернатор Тульської області Олексій Дюмін. За його словами, над містом збили два безпілотники. Один із них, начебто втративши керування, влучив у багатоповерхівку.
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Губернатор стверджує, що серйозних руйнувань немає. У квартирах пошкоджені вікна. Постраждала одна людина.
У російському Міноборони нарахували два десятки дронів: 11 БПЛА нібито атакували російські регіони вночі та ще 9 - зранку.
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