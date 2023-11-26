На початку повномасштабної війни Росія обіцяла Україні «мир» в обмін на відмову від НАТО.

Про це сказав лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю Наталії Мосейчук. Політик очолював українську делегацію під час переговорів з російською стороною на початку 2022 року у Білорусі та Туреччині.

За словами Арахамії, Москва до останнього сподівалася дотиснути Київ відмовитися від євроатлантичних амбіцій.

«Щоб ми взяли нейтралітет - це була найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО... Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там - косметичні, політичні приправки, типу денацифікація, російськомовне населення», - сказав політик.

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За словами Арахамії, Україна не погодилася на цей пункт, адже довіри до росіян немає. Мовляв, на словах вони готові були до будь-чого.

«По-перше, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у Конституцію. По-друге, немає довіри і не було до росіян, що вони це зроблять. Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки», - пояснив Арахамія.

Давид Арахамія заперечив нібито Київ був готовий підписати такий документ.

За його словами, українська делегація не мала юридичного права щось підписувати. Теоретично це могли б зробити лише на зустрічі президентів України та Росії.

Давид Арахамія додав, що після повернення української делегації зі Стамбулу до Києва приїхав прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Він закликав нічого не підписувати з росіянами, а «просто воювати».