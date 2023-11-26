Латвія заявила про готовність долучитися до переговорів для розблокування польсько-українського кордону.

Про це сказав очільник МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час розмови з польським міністром з європейських питань Шимоном Шинковським вель Сенком.  

Очільник литовського відомства закликав Варшаву шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників. 

«Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації», - йдеться у повідомленні МЗС Латвії. 

Міністри також обговорили майбутній саміт Європейської ради, де планують розглянути початок переговорів про вступ України до ЄС. 

«Міністр закордонних справ Латвії підтвердив тверду підтримку Латвією України, зазначивши, що Україна належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року», - зазначили в латвійському МЗС. 

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