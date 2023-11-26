Через снігопад трасу Одеса-Рені повністю перекрили для всіх видів транспорту.
На автодорозі Київ-Одеса ввели обмеження для вантажівок.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
«Через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) перекрито для ВСІХ видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700», - йдеться у повідомленні.
Очікується, що заборона триватиме 12 годин.
Водіїв просять перечекати негоду та не виїжджати.
Поліцейські фіксують затори та аварії.
Правоохоронці допомагають водіям вибратися із снігової пастки.
На трасі Одеса-Рені перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій не постраждав.
В Ізмаїльському районі з’їхав у кювет пасажирський автобус Варна-Київ. У салоні було 22 пасажири. Також без постраждалих.
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