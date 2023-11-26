Через снігопад трасу Одеса-Рені повністю перекрили для всіх видів транспорту.

На автодорозі Київ-Одеса ввели обмеження для вантажівок.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

«Через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) перекрито для ВСІХ видів транспорту. Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700», - йдеться у повідомленні.