Російські війська намагаються знайти слабкі місця в українській обороні, аби повторно окупувати Куп'янськ.

Про це розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

«Ми бачимо, що активізується ворог. Попри втрати в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні», - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни використовують штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, «ведучи їх на так звані м’ясні штурми».

Раніше в Генштабі повідомляли про атаки на Куп’янському напрямку

«В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки», - йшлося в повідомленні.

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