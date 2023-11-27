Спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх 23 листопада відвідав Ефіопію й обговорив співпрацю між МЗС України та Комісією Африканського Союзу (АС).Український диппредставник зустрівся з заступницею Голови Комісії АС Монік Нсанзабаганвою.

Говорили, серед іншого, про посилення координації серед країн Африки задля реалізації ініціативи Grain from Ukraine. Перед Другим міжнародним Самітом з продовольчої безпеки, який відбувся 25 листопада, Максим Субх наголошував на важливості розблокування Росією "зернових коридорів".

Максим Субх запропонував Комісії просувати "Формулу миру" президента Володимира Зеленського серед країн Африки. Також дипломат попросив Африканський Союз закликати Росію, щоб та відновила безперешкодне пересування Чорноморським зерновим коридором. Це допоможе повноцінно експортувати зерно на Африканський континент.

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Окрім того, Субх передав запрошення голові Комісії АС Мусі Факі Махамату відвідати Київ. Потім представник від України мав робочу зустріч із надзвичайними та повноважними послами країн-членів Євросоюзу — постійними представниками ЄС при Африканському Союзі, а пізніше — з керівництвом європейського департаменту МЗС Ефіопії.

"Зерно з України" – це гуманітарна продовольча програма, яку започаткував президент України Володимир Зеленський 26 листопада 2022 року. У рамках цієї ініціативи Україна, країни-партнери та донори з приватного сектора постачатимуть українське зерно до бідних та малозабезпечених країн Африки та Азії та ті, які потерпають від голоду.

Ініціатива має сприяти подоланню гуманітарних та економічних наслідків світової продовольчої кризи, спричиненої загарбницькою війною Російської Федерації проти України.

Австрія, Бельгія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Республіка Нідерланди, Норвегія, Польща, Катар, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство та США вже оголосили про свої зобов’язання виділити близько 200 мільйонів доларів на підтримку цієї гуманітарної програми.

Кожна країна, громадська організація чи приватна компанія може приєднатися до ініціативи "Grain from Ukraine".

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала експорт української продукції під час війни.

ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах з початку повномасштабної війни.

Що відомо про вихід РФ із зернової угоди

17 липня Росія повідомила Туреччину, Україну та ООН про свою відмову від продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Цим, відповідно, Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства і згорнула морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили в Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна в акваторії Чорного моря, що прямуватимуть в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня в Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямуватимуть у напрямку морських портів РФ та українських морських портів на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. 15 вересня з порту Одеси вийшов балкер PUMA. Він став п'ятим судном, що скористалося тимчасовим коридором. 4 вересня вже чотири судна, які вийшли з портів Одещини, пройшли морським гуманітарним коридором.

1 жовтня з портів Чорноморськ і Південний на Одещині вийшли три балкери, навантажені агропродукцією та залізною рудою.

Тимчасовий коридор, який почав діяти з 8 серпня, першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Передруковано з TVP за згодою сторін.