27 листопада з 7:30 ранку в’їзд до Києва для великогабаритного транспорту закрито через снігопад.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"З 7:30 ранку 27 листопада в’їзд до Києва великогабаритного транспорту закрито у звʼязку зі снігопадом", - йдеться в повідомленні.  

Повідомляється, що обмеження діятимуть до поліпшення умов, орієнтовно до 10:00.

В КМДА закликали керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати скупчення автотранспорту на в’їздах до міста.

“Нагадуємо водіям, що у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту. Також не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки”, - додали в КМДА.

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КиївПост
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