В Криму вирує найбільша негода за останні 100 років. Швидкість урагану досягала 144 км/год.

Повідомляється, що майже 500 тисяч мешканців півострова залишилися без електрики. Як зазначає російське МНС, у Євпаторії та Сакському районі підтоплено майже 200 будинків. Рятувальники евакуювали 311 людей, з них 43 дитини.

Російська окупаційна влада Криму закликала людей залишити півострів, а 27 листопада оголосили вихідним днем через шторм.

Фото з місцевих пабліків

Радник так званого "глави республіки" Олег Крючков в ефірі телеканалу "Россия 24", повідомив, що 1 людина загинула. Чоловіка змило хвилею з набережної під час шторму під Судаком Перед зникненням 51-річний Олег із села Морського гуляв Лазурним Берегом. Близько 20:40 його забрало хвилею.

"Попередньо, є загиблий у селі Морське під Судаком, де розмило дорогу. Людина вийшла дивитися на хвилі і, на жаль, трагічно загинула", - розповів Крючков.