26 листопада тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) цілий день перебувала на межі чергового блекауту. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

У неділю о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно за 100 км на північ від захопленої росіянами Запорізької АЕС відімкнулась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інші лінії були пошкоджені ще раніше під час обстрілів.

“Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки. Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ", – йдеться в повідомленні Енергоатом.

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.

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