Огляд: Росія заявляє, що збила "щонайменше 24" українських безпілотники над своєю столицею та іншими регіонами

Кремль продовжує обмежувати свободу слова, засуджуючи все більше керівників соціальних мереж

Російські війська скаржаться на поганий зв'язок і "недбалість" на лівому березі Дніпра

За деякими повідомленнями, росіяни евакуювалися з заплави річки

За повідомленнями, українські війська поступаються все більшою територією поблизу Авдіївки

Москва досягла "незначних успіхів" у районі Бахмута Росія та Україна обмінюються авіаударами та перехопленнями над відповідними суверенними територіями Як повідомила в неділю агенція Франс-Пресс (AFP), Росія заявила, що збила українські безпілотники над чотирма регіонами, включаючи кілька прилеглих до Москви, а також дві українські ракети над Азовським морем, які прямували до мосту через Керченську протоку. Також минулими вихідними Збройні сили України (ЗСУ) заявили, що збили вісім з дев'яти російських БПЛА. Це сталося після того, що українські військові назвали найбільшою атакою безпілотників на країну з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви. У суботу російські війська запустили близько 75 безпілотників "Шахед" над столичним регіоном України, повідомили українські силовики. Щонайменше п'ятеро людей були поранені в Києві після того, як російські війська атакували місто в день вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, організованого Радянським Союзом, який забрав мільйони життів. Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику З російського боку кордону "засоби протиповітряної оборони знищили чотири українські безпілотники над територією Брянської, Смоленської і Тульської областей", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони РФ. Раніше в неділю Москва заявила, що безпілотники були збиті над столичним регіоном. Російська армія заявила, що також збила дві українські ракети, що летіли на схід, над Азовським морем. Також було влучання в житловий будинок у російському місті Тула. Мер Москви Сєрґєй Собянін повідомив у Telegram, що засоби протиповітряної оборони збили "щонайменше 24 безпілотники" над столичним регіоном. За словами офіційних осіб, Головне управління розвідки Міноборони України стояло за ракетними ударами "HIMARS" по Росії, в одному випадку — по електромережі на окупованій частині Донецької області.

Кремль оголосив представника Facebook/Instagram у розшук за звинуваченням у тероризмі Приблизно через 18 місяців після заборони на в'їзд до Росії генеральному директору Meta Марку Цукербергу Москва вирішила визнати "екстремістом" прес-секретаря компанії Енді Стоуна, повідомила в неділю AFP. Від початку вторгнення в Україну Кремль придушив голоси опозиції — багатьох людей було ув'язнено; встановив правила для блогерів, які висвітлюють військові операції; посилив контроль над спілкуванням у соціальних мережах напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року. У неділю AFP повідомила, що Стоун "внесений до списку розшукуваних МВС Росії, без подальших подробиць. У жовтні 2022 року Росія внесла Meta до списку "терористичних та екстремістських" організацій, що відкриває можливість кримінальних розслідувань і штрафів для користувачів у країні". Facebook та Instagram, які належать "Меті", заблоковані в Росії з початку наступу на Україну і доступні лише через VPN, так само як і X, раніше відомий як Twitter. Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку Геолокаційні кадри, опубліковані в неділю, свідчать про те, що сили, які намагаються оточити ключове місто Авдіївку, можливо, досягли певних успіхів у цьому районі, дещо просунувшись на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) та у східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки. На інших відеозаписах з неділі, перевірених Інститутом вивчення війни (ISW), видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині тієї ж самої промзони.

AFU 116th Khorne drone group shelling and FPV strike north of Krasnohorivka. 24th Nov.

Location: 48.2191950588, 37.6756963867@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/oKofMpoyOV — imi (m) (@moklasen) November 26, 2023

Російські військові блогери в переважній більшості стверджують, що в неділю російські війська захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2 після того, як у суботу зачистили останні будівлі, що залишилися в цьому районі, хоча ISW не зміг отримати візуального підтвердження цих заяв. Промзона розташована на пагорбі, з якого, як стверджували ці блогери, московські війська зможуть обстрілювати українські позиції на околицях Авдіївки, тоді як інші наполягали на тому, що захоплення цієї промзони не полегшить російським військам подальші наступальні операції. Крім того, були опубліковані суперечливі повідомлення про контроль над стратегічно важливою зоною міста — коксохімічним заводом: деякі блогери зазначали, що московські війська закріпилися біля прилеглої залізниці, тоді як інший російський військовий блогер стверджував, що в неділю українські сили "відбили всі російські атаки на коксохімічний завод і біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки)". Оглядач додав, що "російські просування за останній тиждень безпосередньо не загрожують українським силам і здебільшого не впливають на зусилля росіян захопити Авдіївку, а просто розширюють лінію фронту", повідомляє ISW.

Оперативна ситуація біля річки Дніпро Російські джерела на лівому березі Дніпра заявили в неділю, що московські війська змусили деяких українських захисників відступити з позицій у лісах поблизу Кринок, але ці твердження не були перевірені незалежними експертами. Тим часом, відомий блогер написав у неділю, що особовий склад 70-ї мотострілецької дивізії (новоствореної 18-ї загальновійськової армії) РФ "часто пише йому, скаржачись на вразливість російської логістики на східному березі" через удари українських безпілотників. Російські військові оглядачі загалом погоджуються з твердженнями, що московські війська на цій ділянці мають проблеми з координацією дій підрозділів, "а також із недбалістю командирів на рівні рот і батальйонів", — пише ISW. Нещодавно українські військові спостерігачі заявили, що російські війська були повністю витіснені з заплави річки, внаслідок чого московські окупанти зайняли позиції вище на пагорбах: "Фактично, заплава Дніпра перебуває під українським контролем. І зараз росіяни намагаються не допустити будь-яких подальших кроків. Вони, по суті, віддали нам заплаву, але намагаються окопатися і укріпитися вище на підйомі", — розповів колишній командир батальйону Євген Дикий.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку Дані, зібрані ISW, різняться, але є припущення, що протягом минулих вихідних російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в неділю українські підрозділи продовжували наступати південніше Бахмута і завдали російським військам втрат у живій силі та військовій техніці, тоді як російські блогери стверджували, що війська окупантів незначно просунулися вперед під Бахмутом. Ці джерела стверджують, що російська бронегрупа атакувала поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і захопила "невстановлені позиції", але українські сили все ще контролюють ключові висоти навколо цього населеного пункту.