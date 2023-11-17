На тлі жорстких перемовин Демократичної та Республіканської партій лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про об'єднаний пакет мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже після 4 грудня.

Про це пише видання Politico.

Своєю заявою щодо голосування Шумер чинить тиск на законодавців, щоб вони швидше дійшли згоди з питання безпеки кордонів з Мексикою, яке може поєднуватися з наданням вкрай необхідної допомоги двом союзникам США.

Тим часом республіканці в Сенаті прагнуть внести зміни в політику безпеки кордонів в рамках будь-якого законопроєкту про додаткові витрати. Таким чином вони сподіваються переконати неприхильну до України республіканську більшість у Палаті представників.

На думку Шумера, питання безпеки кордонів є "найбільшою перешкодою" для виділення нового пакету на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАС.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі Цзіньпіна щасливішими, ніж побачити, як США сумніваються щодо підтримки українського народу та його військових", - написав він у листі до сенаторів. "Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, а й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін - це заохочений Путін".

Лідер сенатської більшості заявив, що 51 сенатор від його фракції "готовий працювати над адекватними рішеннями для вирішення питання імміграції". Втім, він попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт.

Разом з ним, Шумер закликав демократів більше взаємодіяти з республіканцями для погодження питання безпеки кордонів, над чим він працював ще напередодні канікул до Дня подяки. За його прогнозами, "попереду довгі ночі та дні", а також можлива робота на вихідних.

Над об'єднаним пакетом допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою на суму понад 100 млрд доларів вже декілька тижнів працює двопартійна група. В останньому питанні вона намагається дійти згоди щодо необхідних змін у політиці США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

60 голосів для ухвалення десятків мільярдів доларів для України, ймовірно, знайдуться, проте Республіканці заявили, що не голосуватимуть за це без угоди щодо кордону з Мексикою. Оскільки вони вважають, що спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримає законопроєкт, який не містить положень про безпеку кордону.

Цієї осені Конгрес уже двічі ухвалював законопроєкти про додаткові витрати на внутрішні потреби Сполучених Штатів без допомоги Україні, і в новому році ситуація буде тільки ускладнюватися.

Шумер також анонсував брифінг щодо України за участі всіх сенаторів найближчими днями.

Нагадаємо, народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк пояснили Kyiv Post, що буде далі з об'єднаним пакетом допомоги США для України та Ізраїлю.