Державне Бюро розслідувань завершило розслідування авіакатастрофи в Броварах у Київській області, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок, який був пошкоджений внаслідок катастрофи.

Слідство встановило, що посадовці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

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Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

"Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам.Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду", - зазначено в ДБР.

Повідомляється, що до розслідування залучали закордонних експертів, а також представників французької компанії-виробника гелікоптера.

Що сталося 18 січня 2023 року в Броварах?

Літальний апарат з вищим керівництвом МВС зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах.

Тоді був запланований візит керівництва МВС до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження та вимоги, посадовці Держслужби з надзвичайних ситуацій надали гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Цей борт не мав дозволів на інші види польотів.

Під час польоту командиру екіпажу не повідомили про погіршення погоди по всьому маршруту, зокрема у Броварах. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Але чиновники ДСНС не скасували чи не перенесли політ до більш сприятливих умов.

Через складні умови гелікоптер був змушений спуститися на гранично низьку висоту - навіть меншу, ніж висота будівель на маршруті руху.

Втім далі командир екіпажу, побачивши багатоповерховий будинок, почав здійснювати маневр обльоту, але різко піднявся вгору, втратив орієнтування у просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

На його борту було керівництво МВС: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович та їхні помічники. Всі вони та екіпаж гвинтокрила загинули.

Також загинули п’ятеро жителів міста Бровари, які опинилися у момент аварії поблизу дитсадка. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 31 людина, з них — 13 дітей.