На війні загинув 38-річний віцепрезидент Федерації шахів України, кандидат у майстри спорту з шахів Артем Сачук.
Про це федерація повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук – відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Вічна пам’ять", - йдеться у повідомленні.
Суспільне вказує, що у Житомирському міському об’єднаному ТЦК та СП підтвердили інформацію про смерть Сачука. У ТЦК додали, що наразі з’ясовують обставини його загибелі.
У вересні Артем Сачук заявив, що перебуває на службі вже півтора року. У понеділок, 27 листопада, йому мало б виповнитися 39 років.
Артем Сачук родом із Житомира. До початку повномасштабної війни Росії проти України працював проєктним менеджером в офісі реформ Кабінету міністрів та мав власний бізнес. Раніше очолював Агенцію регіонального розвитку Житомирської області.
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Після початку вторгнення Сачук добровільно доєднався до лав Збройних сил України. За цей час був командиром взводу-викладачем, тимчасово виконуючим обовʼязки командира роти, заступником командира по технічній частині батальйонної тактичної групи та т.в.о. начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.
7 квітня цього року президент України Володимир Зеленський нагородив Артема Сачука медаллю "За військову службу Україні" за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
У жовтні в Міністерстві молоді та спорту повідомляли, що у російсько-українській війні загинув 361 український спортсмен і тренер.
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