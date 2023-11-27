Сьогодні, 27 листопада, до України прибула віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова. Відомо, що Юрова обговорить ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією.

“Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно”, - написала вона в соцмережі.

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