Сьогодні, 27 листопада, до України прибула віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова. Відомо, що Юрова обговорить ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією.
“Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями обговорюватиму їхні ініціативи з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і так довго, скільки буде потрібно”, - написала вона в соцмережі.
Я рада, що змогла приїхати до Києва.— Věra Jourová (@VeraJourova) November 27, 2023
With our Ukrainian friends, I will discuss their initiatives in view of #enlargement, especially on anti-corruption.
We will support 🇺🇦 for as much as it takes, for as long as it takes. pic.twitter.com/FkLR6xCAlY
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