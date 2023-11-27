Російські війська обстріляли теплоелектростанцію на сході України, в результаті чого ціле місто залишилося без світла.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Укренерго".

"Вночі ворожий обстріл завдав пошкоджень обладнанню теплоелектростанції у східному регіоні. Об’єкт роботу не припиняв", - зазначають енергетики.

За даними компанії, було знеструмлено місто поряд з електростанцією.

"Електростанція працює, але знеструмлено місто поряд. Наразі вже відновлено теплопостачання міста-супутника, тривають роботи з відновлення електропостачання", - йшлося в повідомленні.

За даними енергетиків, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 530 населених пунктів.

"Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових", - сказано у повідомленні.

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