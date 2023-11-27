Кремлівські телеграм-канали повідомляють, що група українських партизанів продовжує вбивати російських військовослужбовців. В українському підпіллі впевнені в тому, що це або “ІПСО", або "такий спосіб знайти" партизанів.

Російський телеграм-канал “Кремлевская табакерка” повідомив, що за останні кілька днів у окупованому Росією Маріуполі вбиті шестеро російських військових. Двох військових, один із яких офіцер, застрелили в потилицю прямо на вулиці.

Ще четверо російських військових були знайдені мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, і відомо, що перед смертю всі вони вживали алкоголь. Повідомляється, що, можливо, жертви розпивали алкогольні напої спільно зі своїми убивцями. Дуже дивна і цинічна деталь - поруч із тілами знайшли портрет Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із загиблих було написано: "Ідіть геть!"

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Правоохоронні органи РФ вважають, що до вбивства росіян у Маріуполі причетні українські партизани, які 10 та 11 листопада ліквідували двох поліцейських окупаційної влади та працівника ФСБ. За інформацією російських медіа, всі троє були застрелені. Один із них був ліквідований снайпером, а інші двоє застрелені з пістолета з близької відстані у потилицю.

Kyiv Post звернувся до маріупольського підпілля за коментарем щодо деталей вбивства російських військовослужбовців, але підтвердження їхньої причетності до останнього інциденту не отримав. Партизани впевнені, що це “якийсь вкид та маячня”.

“Той, хто це писав, не був у місті та не розуміється на ситуації всередині міста”, - зазначили в підпіллі.

Також маріупольські партизани впевнені, що Росія поширює цю інформацію не просто так, а з якоюсь конкретною метою.

“ Це або ІПСО, або такий собі спосіб пошуку нас”, - розповів партизан у розмові з Kyiv Post.