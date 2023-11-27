У Китаї відреагували на заяву про будівництво підводного тунелю в окупованому Росією Криму. У Міністерстві закордонних справ країни відхрестилися від участі.
Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь у коментарі Укрінформу.
"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - наголосив Ван.
Нещодавно видання The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи писало, що росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму.
Зазначалося, що російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, що з'єднує Росію з півостровом. За даними видання, переговори щодо цього будівництва вже нібито відбулися наприкінці жовтня.
Перехоплені електронні листи, надані WP українськими чиновниками, свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь у проєкті.
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У Військово-морських силах України запевнили, що Росія навряд чи зможе приховати подібне будівництво. Водночас у ВМС засумнівалися у життєздатності такого плану.
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