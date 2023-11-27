У Китаї відреагували на заяву про будівництво підводного тунелю в окупованому Росією Криму. У Міністерстві закордонних справ країни відхрестилися від участі.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь у коментарі Укрінформу.

"Це повідомлення позбавлене підстав, я не коментуватиму його", - наголосив Ван.

Нещодавно видання The Washington Post з посиланням на перехоплені електронні листи писало, що росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму.

Зазначалося, що російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, що з'єднує Росію з півостровом. За даними видання, переговори щодо цього будівництва вже нібито відбулися наприкінці жовтня.

Перехоплені електронні листи, надані WP українськими чиновниками, свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь у проєкті.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

У Військово-морських силах України запевнили, що Росія навряд чи зможе приховати подібне будівництво. Водночас у ВМС засумнівалися у життєздатності такого плану.