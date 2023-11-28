Український уряд планує змінити практику призову, і про зміни оголосять вже цього тижня.

Про це пише видання The Guardian

Видання з посиланням на "високопоставленого чиновника" вказує, що зміни включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цільового призову.

Призовники зможуть обирати напрями служби, які відповідають їхнім навичкам.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню зазначив, що відповідні зміни оголосять цього тижня. А саме йдеться про використання рекрутингових компаній, щоб проводити більш цільовий призов.

За словами Данілова, це має дати призовникам відчуття того, що їх використають на тих посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлять на фронт.

"Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом", - прокоментував секретар РНБО.

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Він розповів, що українське військо співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями держави. Вони допомагатимуть знаходити людей з конкретними навичками, а також відмовити від спроб ухилитися від призову кваліфікованих українців, котрі прагнуть допомогти армії, але не хочуть іти на фронт.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошуватися ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть іти добровольцями на конкретну посаду. Наприклад, потрібні зварювальники, механіки", - сказав він.

The Guardian пише, що джерело в Міністерстві оборони підтвердило підписання контрактів з рекрутинговими компаніями, однак не надало жодних інших подробиць.

Данілов визнає, що проблема призову існує, але зазначив, що російська пропаганда перебільшує масштаби.

"Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Концепція була розроблена попередньою командою з Міністерства оборони. Результатом їхньої роботи стала презентація на 16 сторінках, у якій були детально описані проблеми ТЦК та шляхи їх вирішення.