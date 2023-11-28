На станції Чоп потяг буде "підвʼязаний" під пересадку на групу спальних вагонів з Києва.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажири проведуть у спальних вагонах "Укрзалізниці", а вдень їхатимуть маршрутом Чоп-Будапешт-Відень у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

Відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38, зі Львова о 23:31-00:23, з Чопа — 06:20.

На вокзалі станції Чоп пасажири проходитимуть прикордонно-митні процедури та пересідатимуть на поїзд №146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23 і прибуватиме до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп відправлятиметься зі столиці Австрії о 10:42, прибуття у Чоп о 20:59.

Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходитимуть прикордонно-митні процедури та пересідатимуть на поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 і прибуватиме до Києва о 13:12.



Квиток із Києва до Відня коштуватиме близько 2 500 гривень. Пересадка в Чопі буде узгодженою, тобто поїзд завжди чекатиме на всіх своїх пасажирів.

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Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці" або Австрії.