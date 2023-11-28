Огляд:
- Російська Дума ухвалила рекордні військові витрати, Путін підписав бюджет
- Британський міністр зазначив, що середньодобова кількість загиблих росіян є найвищою з початку війни
- Атаки на Авдіївку призводять до захмарного рівня виснаження російських військ, — Великобританія
- Бойові дії в Авдіївці, схоже, зайшли в глухий кут
- Кремль побоюється, що будь-яка пауза в бойових діях призведе до "Мінська-3"
- Атомні регулятори занепокоєні тим, що росіяни ведуть артилерійський вогонь з атомної станції
Москва, ймовірно, встановила новий рекорд з військового фінансування
Агенція Associated Press (AP) повідомила, що в понеділок президент Росії Владімір Путін підписав державний бюджет до 2027 року, в якому передбачено найвищий за всю історію відсоток витрат на оборону.
Загалом бюджет збільшує державні витрати на 25%, тоді як точна сума, виділена на оборону, залишається державною таємницею. У 2024 році російський уряд витратить 36,6 трильйона рублів ($415 мільярдів) з очікуваним дефіцитом у 1,595 трильйона рублів ($9,5 мільярда).
“Після ухвалення бюджету нижньою палатою парламенту [Державною думою] спікер В'ячеслав Володін заявив, що його розробили спеціально для фінансування військових і пом'якшення впливу міжнародних санкцій, запроваджених після того, як Росія ввела війська в Україну в лютому 2022 року”, — повідомила AP.
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За словами аналітиків, незважаючи на західні санкції, економіка Росії залишається стабільною, з рекордно низьким рівнем безробіття і високими зарплатами. Експерти з міжнародної політики відзначають, що в той час як експорт нафти з Москви незначно скоротився, а пересічний росіянин відчув наслідки західних санкцій, наприклад, у продуктовому магазині, військові не зазнали очікуваних фінансових ускладнень, оскільки Кремль перенаправив кошти на свою “спецоперацію” в Україні, майже не переймаючись можливими наслідками на виборчих дільницях.
Міністр оборони Великобританії: Путін "безглуздо" посилає на смерть тисячі людей
“Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни”, — заявив у понеділок міністр оборони Великобританії Грант Шеппс у соціальній мережі X, коментуючи останні дані про російські втрати, отримані з Києва.
Перепостивши отримані його міністерством дані про втрати Москви в результаті повномасштабного вторгнення, Шеппс написав: “Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися. Україна потребує нашої непохитної підтримки, щоб боротись і перемагати”.
Посилаючись на цифри, наведені Генеральним штабом ЗСУ, Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що в листопаді середньодобові втрати Росії складають 931 одиниці особового складу, що є найвищим показником з березня 2023 року, коли, за оцінками, окупаційні війська втрачали 776 солдатів на добу.
Міністерство заявило, що, хоча воно не може “перевірити методологію [підрахунків Києва], взяті в цілому, включаючи як вбитих, так і поранених, цифри є правдоподібними”.
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
Міністерство оборони Великої Британії також зазначило, що в Авдіївці, зокрема, спостерігається найвищий рівень виснаження російських військ внаслідок тривалого багатомісячного наступу на цей український опорний пункт.
“За останні шість тижнів, ймовірно, зафіксовані одні з найвищих показників втрат серед російських військ за весь час війни. Великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на донбаське місто Авдіївку”, — заявили в міністерстві.
У понеділок Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському театрі бойових дій українські оборонці відбили “понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичів (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненького (7 км на захід від Авдіївки)”.
У понеділок речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська “атакують Авдіївку з шести напрямків”, і що “важкі бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу”.
Інститут вивчення війни (ISW) додає, що російські джерела продовжують стверджувати, що російські війська “захопили всю промислову зону на південний схід від Авдіївки”.
Оперативна ситуація у Запорізькій області
У понеділок обидві сторони повідомили про просування в Запорізькій області, в той час як міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння тим, що Росія використовує територію навколо найбільшої в Європі атомної електростанції як плацдарм для ведення артилерійських обстрілів.
За даними ISW, київські війська досягли незначних успіхів на заході Запорізької області. Опубліковані в понеділок геолокаційні кадри показують незначне просування українських військ на південь від Роботиного.
Тим часом, як відзначають аналітики ISW, у понеділок російські війська, за повідомленнями, просунулися вперед неподалік, захопивши "кілька укріплених українських позицій поблизу Вербового", і продовжили атаки поблизу Роботиного попри український опір.
ISW також повідомив, що “український оператор атомної енергетики "Енергоатом" доповнив звіт МАГАТЕ від 27 листопада і заявив, що російські війська використовують ЗАЕС як вогневу позицію. ISW неодноразово повідомляв про постійну мілітаризацію Запорізької АЕС Росією, в тому числі про знімки та відеоматеріали з літа 2022 року, які підтверджують, що російські війська розмістили військову техніку на території ЗАЕС.”
0:00-0:43 Ukrainian attack from Robotyne towards Kopani.— German_Observer (@GermanObserver1) November 27, 2023
Geolocation Start of the attack:
47.437394, 35.816190
Proof with: https://t.co/JRbJwkShjQ@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/Fb8FRuc13H
Москва побоюється, що західне фінансування призведе до паузи в бойових діях для переозброєння України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід "зараз намагається заморозити війну, щоб виграти час і переозброїти Україну для майбутніх нападів на Росію". Багато російських військових блогерів погодилися з тим, що будь-яке припинення бойових дій піде на користь Україні, дозволивши її військам відпочити перед відновленням контрнаступу.
Як пише ISW, інший відомий блогер повторив ці думки, заявивши, що Київ може провернути “Мінськ-3”, “натякаючи на попередні Мінські угоди, які тимчасово призупинили широкомасштабні бойові дії на сході України в 2014 і 2015 роках, але в кінцевому підсумку дозволили Росії підготуватися до повномасштабного вторгнення”.
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