Огляд:

Російська Дума ухвалила рекордні військові витрати, Путін підписав бюджет

Британський міністр зазначив, що середньодобова кількість загиблих росіян є найвищою з початку війни

Атаки на Авдіївку призводять до захмарного рівня виснаження російських військ, — Великобританія

Бойові дії в Авдіївці, схоже, зайшли в глухий кут

Кремль побоюється, що будь-яка пауза в бойових діях призведе до "Мінська-3"

Атомні регулятори занепокоєні тим, що росіяни ведуть артилерійський вогонь з атомної станції

Москва, ймовірно, встановила новий рекорд з військового фінансування

Агенція Associated Press (AP) повідомила, що в понеділок президент Росії Владімір Путін підписав державний бюджет до 2027 року, в якому передбачено найвищий за всю історію відсоток витрат на оборону.

Загалом бюджет збільшує державні витрати на 25%, тоді як точна сума, виділена на оборону, залишається державною таємницею. У 2024 році російський уряд витратить 36,6 трильйона рублів ($415 мільярдів) з очікуваним дефіцитом у 1,595 трильйона рублів ($9,5 мільярда).

“Після ухвалення бюджету нижньою палатою парламенту [Державною думою] спікер В'ячеслав Володін заявив, що його розробили спеціально для фінансування військових і пом'якшення впливу міжнародних санкцій, запроваджених після того, як Росія ввела війська в Україну в лютому 2022 року”, — повідомила AP.

Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

За словами аналітиків, незважаючи на західні санкції, економіка Росії залишається стабільною, з рекордно низьким рівнем безробіття і високими зарплатами. Експерти з міжнародної політики відзначають, що в той час як експорт нафти з Москви незначно скоротився, а пересічний росіянин відчув наслідки західних санкцій, наприклад, у продуктовому магазині, військові не зазнали очікуваних фінансових ускладнень, оскільки Кремль перенаправив кошти на свою “спецоперацію” в Україні, майже не переймаючись можливими наслідками на виборчих дільницях.

Міністр оборони Великобританії: Путін "безглуздо" посилає на смерть тисячі людей

“Путін посилює своє вторгнення, безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни”, — заявив у понеділок міністр оборони Великобританії Грант Шеппс у соціальній мережі X, коментуючи останні дані про російські втрати, отримані з Києва.

Перепостивши отримані його міністерством дані про втрати Москви в результаті повномасштабного вторгнення, Шеппс написав: “Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо заспокоюватися. Україна потребує нашої непохитної підтримки, щоб боротись і перемагати”.

Посилаючись на цифри, наведені Генеральним штабом ЗСУ, Міністерство оборони Великої Британії зазначило, що в листопаді середньодобові втрати Росії складають 931 одиниці особового складу, що є найвищим показником з березня 2023 року, коли, за оцінками, окупаційні війська втрачали 776 солдатів на добу.

Міністерство заявило, що, хоча воно не може “перевірити методологію [підрахунків Києва], взяті в цілому, включаючи як вбитих, так і поранених, цифри є правдоподібними”.

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

Міністерство оборони Великої Британії також зазначило, що в Авдіївці, зокрема, спостерігається найвищий рівень виснаження російських військ внаслідок тривалого багатомісячного наступу на цей український опорний пункт.

“За останні шість тижнів, ймовірно, зафіксовані одні з найвищих показників втрат серед російських військ за весь час війни. Великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на донбаське місто Авдіївку”, — заявили в міністерстві.

У понеділок Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському театрі бойових дій українські оборонці відбили “понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичів (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненького (7 км на захід від Авдіївки)”.

У понеділок речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська “атакують Авдіївку з шести напрямків”, і що “важкі бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу”.

Інститут вивчення війни (ISW) додає, що російські джерела продовжують стверджувати, що російські війська “захопили всю промислову зону на південний схід від Авдіївки”.