Джерела Kyiv Post в українській розвідці підтверджують, дружину очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова отруїли.

На прохання підтвердити інформацію про отруєння Маріанни Буданової, джерело в ГУР повідомило: "На жаль, це правда".

"Звернулись вчасно, якби на тиждень пізніше, наслідки були б важчими", - розповів співрозмовник Kyiv Post.

Раніше видання Бабель повідомило, що Маріанна Буданова перебуває в лікарні. Медики діагностували отруєння важкими металами.

Зазначається, що речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі.

Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

Нині ведеться розслідування ймовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, що саме російські спецслужби неодноразово були звинувачені у вбивствах і замахах за допомогою отруйних речовин, що містять важкі метали, які зазвичай не зустрічаються в смертельних кількостях у повсякденному житті.

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Кирило Буданов, який здійнис низку сміливих місій проти російських військ, зробив стрімку кар'єру в лавах військової розвідки України, і став генералом у 35 років.

Він сам став об’єктом не менше 10 замахів росіян, одна з яких, підрив автомобіля, призвела до серйозних поранень.

Свого часу, в інтерв'ю Радіо Свобода Буданов розповів, що Маріанна живе з ним у його київському офісі.