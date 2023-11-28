Понад 50% опитаних українців вважають, що люди переважно дають хабарі, оскільки без цього неможливо обійтися.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Респондентам поставили питання: "Наскільки ви згодні з твердженням, що більшість людей дають хабарі, бо без цього не обійтися?". Повністю з цим твердженням погодилися 33% опитаних, ще 20% скоріше підтримали його.

Водночас 13% жодним чином не згодні з цим твердженням, ще 11% скоріше не згодні.

Також 49% респондентів переконані, що більшість українців не платять податки, бо у них є така можливість. З цим не погоджуються лише 24% респондентів.

Опитування провели у період 27 - 30 липня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Опитані 2000 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Статистична похибка склала не більше 2,2%.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ викрило двох нардепів на корупції, один з них намагався дати хабар у "Біткоїнах".