44 народні депутати намагаються блокувати законопроєкт про заборону Московського патріархату перед другим читанням. Більшість із них - члени президентської фракції "Слуга народу" та "Платформи за життя та мир" ("ПЗЖМ"), яка була створена на основі забороненої в Україні проросійської фракції "ОПЗЖ".

Про це йдеться у дослідженні руху "ЧЕСНО".

Група з 44 нардепів вимагає у спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука звернутися до Венеційської комісії щодо висновку до урядової ініціативи № 8371, яка пропонує заборонити Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні.

Автори ініціативи вважають, що держава не має права вказувати віруючим громадянам України, в яку церкву їм ходити. Проте у випадку діяльності цієї гілки Православної церкви в Україні не йдеться про обмеження свободи віросповідання, оскільки члени УПЦ МП працюють як агенти Кремля, зокрема, поширюючи пропаганду, яка може впливати не лише на українців, а й на західних партнерів України.

Наразі відомо, що 42 "священника" УПЦ МП отримали підозри від українських спецслужб після їхніх заяв чи проведених у них обшуків.

Згідно даних дослідження, підписантами звернення виступили 20 членів "Слуги народу", 12 депутатів від колишньої "ОПЗЖ", 8 - від "Відновлення України", а також по одному представнику від "За майбутнє" і "Батьківщини" та двоє позафракційних.

Аналітики руху "ЧЕСНО" наголошують, що більшість із цих 44 депутатів обіймають керівні посади як на рівні парламентських комітетів, так і на фракційному рівні.

Наприклад, автором ініціативи виступив Андрій Мотовиловець, перший заступник голови фракції “Слуга народу”, а серед підписантів - ще троє заступників голови президентської фракції — Артем Культенко, Ольга Савченко та Максим Ткаченко.

Окрім цього, свої підписи під зверненням поставили голова податкового комітету Данило Гетманцев, в.о. голови комітету з питань свободи слова Євгеній Брагар, заступник голови правоохоронного комітету Максим Павлюк та заступник голови аграрного комітету Степан Чернявський.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону в Україні підтримуваної Кремлем гілки Православної церкви. "За" проголосували 267 народних депутатів.