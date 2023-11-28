За дорученням Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Київ розпочав перший раунд консультацій з італійською стороною щодо укладання двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Така можливість передбачена у спільній декларації G-7 про підтримку України, яка була прийнята на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба українського лідера.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", - зазначив Жовква.

Під час першого раунду консультацій сторони обговорили підходи до змісту та формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Нагадаємо, в середині листопада Київ розпочав переговори про гарантії безпеки з Німеччиною, шостою країною із G-7.