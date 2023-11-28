Група Нафтогаз отримала додатково ще майже мільйон клієнтів, оскільки в управління державної компанії віддали ще три облгази Дмитра Фірташа.

Про це сказано у повідомленні на сайті "Нафтогазу".

Йдеться про "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз". Сукупно вони обслуговують майже мільйон клієнтів. Компанія "Нафтогаз" відтепер контролюватиме вже 22 газорозподільних підприємства, які раніше належали Дмитру Фірташу.

Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу. Також підозри отримали вісім топ-менеджерів його компаній.

Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні олігарху структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.