Починаючи з неділі, негода, яку російські ЗМІ назвали «штормом століття», охопила південні регіони РФ: Дагестан, Краснодарський край і Ростовську область, а також окуповані українські території в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях та Крим.

Ураганний вітер, снігопади та шторми, які в понеділок охопили південь Росії, Україну та Молдову, призвели до загибелі щонайменше 13 людей і майже два мільйони залишили без електрики, повідомили офіційні джерела.

Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

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Повідомляється, що четверо людей загинули через шторм та буревій в Росії та Криму, ще чотири – в Молдові.

Міністерство енергетики Росії заявило, що через відключення електроенергії постраждали близько 1,9 мільйона людей.

Президент Владімір Путін стежив за повідомленнями про «метеорологічні катастрофи» й доручив уряду вжити заходів для допомоги постраждалим регіонам, заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

В Україні негода призвела до загибелі щонайменше п’ятьох людей. Майже 1500 міст і сіл опинились у темряві після заметілі, яка утворила снігові кучугури подекуди до 25 см заввишки.

Тіла двох загиблих знайдені на півдні Росії в Краснодарському краї, а російські державні ЗМІ повідомили, що під час шторму в Керченській протоці, яка відділяє Крим від Росії, загинув моряк.

Величезні хвилі накотились на прибережні райони чорноморського узбережжя Росії (це показано на численних відео з соціальних мереж), а швидкість вітру в деяких місцях сягала понад 140 кілометрів на годину.

«На жаль, натепер вже є загиблі. Найбільше (загиблих) в Одеській області – п'ять осіб», – сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами Олега Крючкова, радника призначеного Росією "губернатора" Криму Сергія Аксьонова, одна людина загинула на південному узбережжі анексованого Росією Кримського півострова.

«Чоловік вийшов подивитися на хвилі і, на жаль, трагічно загинув», – сказав радник.

У Молдові, в південно-східному районі Коскалія, в автомобілі, засипаному снігом, знайшли тіла двох людей, повідомляють молдовські ЗМІ.

48-річного чоловіка знайшли мертвим у східномолдовському селі Круглич, ще один чоловік знайдений мертвим в Григоріополі в сепаратистському Придністров’ї.

У російському Краснодарському краї, де розташовані курорти Сочі та Анапа, кілька людей постраждали внаслідок повалення сотень дерев, повідомили в російському МНС.

У Вітязево поблизу Анапи через шторм перевернулось велике вантажне судно «Blue Shark» під прапором Белізу, повідомили в міністерстві.

В компанії Caspian Pipeline Consortium заявили, що вимушені призупинити завантаження нафти та поставити на якір свої танкери через «надзвичайно несприятливі погодні умови» з поривами вітру до 86 км/год і хвилями висотою до 8 метрів.

Спікер так званого парламенту Криму Володимир Константинов в ефірі державного телебачення заявив, що півострів пережив щось подібне до «армагеддону».

«Такого вітру і хвиль навіть старожили не пам’ятають», – сказав він.

Залиті внаслідок шторму дороги

Прибережна автомагістраль, що сполучає Євпаторію та Сімферополь, була частково закрита через повінь, а поромне сполучення з найбільшим містом Криму Севастополем було призупинене.

Близько 500 морських тварин в океанаріумі Севастополя загинули під час шторму, який затопив перший поверх його будівлі, повідомив призначений Москвою "мер" міста.

Також від буревію постраждав транспорт на материковій частині України та на півдні Росії.