Російська Федерація призупинила обміни військовополоненими, намагаючись створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в інтерв'ю "Суспільному".

Він запевнив, що Україні немає сенсу утримувати російських полонених. Однак Росія зі свого боку призупинила обміни, намагаючись вплинути на українське суспільство.

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота іде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати наступні обміни", - зауважив Яценко.

Він наголосив, що Україна готова до діалогу та висуває ті чи інші пропозиції росіянам.

"Ми демонструємо пропозиції. Наприклад, ми створили координаційний штаб разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста", - розповів представник штабу.

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Яценко додав, що українські органи влади створили так звані змішані медичні комісії - інструмент, який передбачений у Третій Женевській конвенції. До складу комісії входять два представники нейтральної країни та один представник країни, яка утримує військовополонених, тобто України.

Представник штабу зазначив, що аналогічну комісію також має сформувати російська сторона для того, щоб ці комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги і які мають бути репатрійовані.

Також Яценко розповів, що Україна направила РФ відкритого листа від імені секретаря Координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

"Ми наголошуємо на тому, що Росія повинна так само виконувати свої міжнародні угоди й домовленості, які вони підписали. Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де факто ні, нічого не відбувається", - заявив він.

Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводили обмін військовополоненими. Останній відбувся 7 серпня. Під час цього обміну додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, раніше Яценко заявляв, що РФ фактично заморозила обмін військовополоненими з Україною. Однак переговори про їх відновлення тривають.