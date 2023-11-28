23-24 листопада у Варшаві пройшов форум StrategEast Digital for Freedom, до якого долучилися представники міжнародних технологічних компаній, української ІТ-спільноти, Міністерства цифрової трансформації України, міжнародних фінансових інституцій та агенцій глобального розвитку, а також інвестори.

Учасники форуму говорили про можливості та виклики українського ІТ-сектору, а також залучення міжнародних ІТ-компаній та венчурних фондів до потенціалу цієї галузі в Україні.

"В Україні цифровий компонент є вирішальною опорою нашої стійкості проти Росії, він доповнює військову силу. Це єдиний сектор, який продовжував процвітати попри вторгнення, створюючи додаткові можливості, такі як працевлаштування в будівництві та харчовій промисловості. Крім того, країни Перської затоки визнають потенціал України в наданні послуг на рівні Кремнієвої долини, випереджаючи Пакистан та Індію за економічною ефективністю та швидкістю. Інвестиції в розвиток нашої технологічної екосистеми мають першорядне значення для збереження найкращих талантів нашої країни та запобігання відтоку мізків. Давайте об'єднаймося, щоб поміркувати і дізнатися, як кожен з нас може зробити свій внесок у досягнення цієї мети", - закликав президент StrategEast Анатолій Моткін під час свого виступу на форумі.

Окрім цього, учасники мали розробити загальні принципи та плани цифрового відновлення нашої держави в повоєнний час - так званий "Цифровий план Маршалла для України".

"Наш підхід передбачає ручний вибір ініціатив, які мають потенціал для успіху. П’ять років тому ми визначили цифрові технології як ключовий компонент, оскільки вони можуть змінити різні аспекти нашого суспільства. ІТ має змогу зробити процеси прозорими, уряди більш надійними та сприяти розвитку послідовного зростання", - розповіла керівниця проєктів у USAID Наталія Петрова.

Представники програми Google for Startups розповіли про розвиток свого бізнесу від початку повномасштабного вторгнення.

"Ми запровадили програми акселерації та фінансову підтримку для українських стартапів, що дозволяє їм пришвидшити свій прогрес і розпочати свій підприємницький шлях. Попри їхні труднощі, включаючи необхідність працювати в укриттях, їхня дивовижна стійкість надихає нас, настільки наполегливо вони розвиваються", – зазначила старша директорка Google з питань стартапів Агнешка Гриневич-Бєнєк.

Цього року форум відвідало понад 20 глобальних та регіональних інституційних партнерів. А серед спікерів та модераторів форуму - президент StrategEast Анатолій Моткін, заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков, віцепрезидент EPAM Systems Юрій Антонюк, партнер Diaspora Ventures Марвін Ляо, старша директорка Google з питань стартапів Агнешка Гриневич-Бєнек.

StrategEast - неприбуткова організація з офісами в США, Україні, Грузії, Киргизстані та Казахстані. Вона працює над розвитком цифрової економіки Євразії у співпраці з міжнародними фінансовими установами, агенціями розвитку, глобальними технологічними компаніями та урядами країн Євразії.