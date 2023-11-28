Делегація України не планує долучатися до засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке пройде 30 листопада - 1 грудня у Скоп'є за участі всіх міністрів закордонних справ країн-членів, у тому числі РФ. Київ вважає, що присутність російської делегації на зустрічі лише посилюватиме кризу, в яку агресор уже загнав ОБСЄ.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої в 2023 році держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Ми вдячні Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування... Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу", - написав він у Facebook.

В українському МЗС наголосили, що за допомогою шантажу та відкритих погроз Росія систематично блокувала консенсус із ключових питань.

"Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - зазначив речник МЗС України.

Олег Ніколенко підкреслив, що за таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

При цьому українська сторона залишається відданою принципам ОБСЄ, готова й надалі працювати з партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента Володимира Зеленського, додали у відомстві.

"Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту", - пояснив речник українського МЗС.

Нагадаємо, російський лідер Владімір Путін вперше від початку повномасштабної агресії Росії виступив на саміті G-20. У своєму зверненні до учасників зустрічі він презентував точку зору Кремля на те, що він вважає "глибоко нестабільною ситуацією у світі".