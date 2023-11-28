Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10000 про державний бюджет на 2024-й рік.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - 28 листопада повернуто з підписом президента.

Видатки на оборону у держбюджеті передбачені на рівні 1,69 трлн грн.

"Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП", - зазначила голава бюджетного комітету Руслана Підласа, коментуючи Kyiv Post ухвалений бюджет.

З загальної суми на розвиток оборонно-промислового комплексу 43 млрд грн направили на виробництво БПЛА, ще 43 млрд грн - на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.

Відсоткове співвідношення видатків на "оборонку" до ВВП становить 22,1%. Прогноз щодо реального зростання ВВП передбачений на рівні 4,6 %.

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Очікуваний рівень інфляції закладений на рівні 9,7%. Разом з тим, середньорічний курс долара прогнозується на рівні 40,7 грн (у першому читанні, до слова, було 41,4 грн за дол.).

За рахунок збільшення доходів держбюджету на 22,2 млрд грн - тепер вони становлять 1,768 трлн грн - вдалося зменшити дефіцит бюджету до 1,57 трлн грн. Збільшення доходів відбулося головним чином за рахунок збільшення ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита та рентної плати, наголошувала Підласа.

Усі видатки держбюджету-2024 окрім оборонної сфери потрапили в площину дефіциту. Фінансування цієї частини відбуватиметься за рахунок зовнішніх запозичень (1,67 трлн грн) та розміщення ОВДП (525,9 млрд грн), а також надходжень від приватизації (4 млрд грн).

Водночас у головному кошторисі країни вдалося зберегти фінансування всіх соціальних виплат з урахуванням їхної індексації в наступному році. Йдеться про майже 470 млрд грн.

"Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога - це захищені статті видатків, всі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року", - запевняли у бюджетному комітеті Ради.

На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше, ніж минулого року - майже 15 млрд грн. З них 1 млрд грн - на протезування воїнів ( у тому числі 573 млн грн, які перенаправили з будівництва Музею Голодомору). А видатки на медицину та освіту складуть 201 млрд грн та 69 млрд грн відповідно.

В держбюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Наступного року також продовжаться виплати внутрішньо переміщеним особам: таких людей в Україні налічується близько двох мільйонів, а на їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 млрд гривень.

Хто отримає найбільше у 2024 році

Пріоритетне фінансування в держбюджеті передбачене на потреби оборони. На це сумарно піде близько половини всіх витрат: Міноборони отримає 1,155 трлн грн (і ця сума ще може збільшитись під час майбутніх переглядів уже готового кошторису); Нацгвардії виділяється 102,2 млрд грн; Нацполіція отримає 89,5 млрд грн; Державна прикордонна служба – 60,34 млрд грн; ГУР - 18,07 млрд грн; Служба зовнішньої розвідки – 5,96 млрд грн.

До того ж, СБУ отримає 34,82 млрд грн, а апарат МВС – 14,08 млрд.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
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