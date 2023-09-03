28 листопада Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського ще на два місяці.

Про це стало відомо з трансляції засідання, яку поширила ТСН.

За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 26 січня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млрд 712 тисяч гривень. Сума застави залишилася незмінною, а термін її внесення - до 26 січня.

Нагадаємо, у кінці жовтня Коломойський передав свою частку в "1+1 media" в управління трудовому колективу.