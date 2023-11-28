Влада фінського міста Турку викупить колишню будівлю російського генконсульства, а потім знесе її, що одноголосно підтримала міська рада.

Про це пише видання Yle.

Муніципалітет міста заплатить 1,6 мільйона євро за земельну ділянку площею 3 500 квадратних метрів, на якій у 1974 році збудували будинок площею 2 000 квадратних метрів. На його місці зведуть нову будівлю, імовірно - дитячий садок.

Попередньо міські служби повинні очистити ґрунт ділянки, оскільки на початку 1900-х років на цьому місці знаходилися ливарний та цинковий заводи.

Рішення про купівлю виконуватимуть незалежно від його юридичної сили: влада не чекатиме на розгляд можливих оскаржень.

Закриття російського консульства в Турку влада Фінляндії анонсувала ще у липні. Такі дії стали відповіддю на висилку дев'яти фінських дипломатів з Росії і закриття генконсульства в Санкт-Петербурзі.

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