Офіційний речник ВПС збройних сил України в нещодавньому інтерв’ю розповів про роль засобів протиповітряної оборони у захисті країни під час поточного зимового опалювального сезону і про забезпечення українських військово-повітряних сил новими ракетами та винищувачами.

У великому інтерв’ю українському виданню «Новинарня», опублікованому в понеділок, полковник Юрій Ігнат говорив про те, як він намагається бути максимально правдивими у своїх заявах, особливо коли йому доводиться спростовувати численні чутки, які поширюються в соціальних мережах щодо злетів і падінь під час війни. За його словами, для цього потрібні цілодобові зусилля, оскільки потік інформації, яка може зашкодити обороні України, видається нескінченним.

Ігнат – не просто прес-секретар українських ВПС, це висококваліфікований технічний експерт, якому останнім часом довелося добре вивчити характеристики та особливості застосування усього спектру сучасних ракет, систем протиповітряної оборони та (авансом) літаків, які постачають (або збираються невдовзі передати) Україні її союзники. Зокрема, цю іноземну допомогу потрібно виразно відзначити, щоб «…коли іноземці слухають історії про наших льотчиків, у них наверталися сльози. І це має працювати на користь Україні», – пояснив льотчик-ветеран з 30-річним досвідом.

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Нас чекає «ракетно-дронова зима»

Ігнат детально розповів про те, як Росія з перших днів повномасштабної війни намагалася знищити всі наявні в України засоби ППО, і, попри певні втрати, ворогові це переважно не вдалося. Потім він розповів про ракетні обстріли української інфраструктури минулої зими – спробу Москви заморозити українців, аби знизити їхній моральний дух. В окремі дні росіяни запускали до 75 ракет.

Всього за минулий опалювальний сезон Росія випустила по Україні понад тисячу крилатих і балістичних ракет і стільки ж «безпілотників-камікадзе». Проте, хоча на той час Україна мала лише обмежену кількість старих радянських протиповітряних систем великої дальності, підкріплених певною кількістю сучасних систем малої дальності, таких як Stinger, Starstreak та польські Piorun, українським ППО вдалося збити близько 75 % того, що запускав ворог.

Інфраструктура України була пошкоджена, у деяких випадках дуже серйозно, але країна вижила, говорить Ігнат, і в наступні місяці багато чого було не просто відремонтовано, але й укріплено. Можливо, саме російська зимова ракетна кампанія 2022 року дала союзникам України потрібний стимул для забезпечення України сучасними системами ППО більшої дальності.

За його оцінками, попри те, що Росія вже довгий час накопичує ракети для повторення зимової ракетної кампанії, наразі вона не має необхідної для цього їх кількості, і хоча росіяни використовуватимуть те, що мають, їм потрібно буде компенсувати нестачу ракет дронами, перш за все іранськими Shahed та їхніми аналогами російського виробництва, а також FPV-дронами і БПЛА, які вони вже звикли застосовувати на передовій, як-от «Ланцети».

Укріплення протиповітряної оборони України

Ігнат сказав в інтерв'ю, що в більшості збройних сил західних країн до останнього часу протиповітряній обороні не приділялося достатньо уваги, але війна в Україні, хоч і з запізненням, але змусила поглянути на це питання під іншим кутом. Наразу на Заході, зокрема в США, Німеччині та Франції, спостерігається значне збільшення виробництва сучасних засобів ППО.

Деякі з цих засобів надходять в Україну, але загроза з боку російських дронів типу Shahed потребує дешевших засобів малої дальності, таких як німецький Gepard, щоб дорогі зенітні ракети не витрачалися даремно.

Речник ВПС додав, що у всьому світі недостатньо зброї, щоб повністю захистити 603 тисячі квадратних кілометрів території України або 2,5 тисячі кілометрів лінії фронту.

Які системи ППО найкращі?

«Новинарня» запитала в Ігната, які із західних систем найкращі: NASAMS, IRIS-T, Patriot чи SAMP/T? На це він відповів, що в кожної зі вказаних систем є свої сильні сторони, і від характеристик цілі залежить, яка система буде найбільш прийнятною для її перехоплення та знищення. За його словами, IRIS-T і NASAMS середньої дальності є робочими конячками української ППО для захисту від крилатих ракет, тоді як «Patriot найкраще збиває балістику».

«Патріоти» в руках української ППО, як відомо, вже збили не лише 15 гіперзвукових російських ракет «Кінжал», а й десятки балістичних ракет і навіть певну кількість російських літаків.

Ігнат згадав про події 13 травня, які він жартома назвав «Брянською бійнею», коли «Патріоти» збили над Брянською областю Росії п'ять коштовних повітряних цілей: літаки Су-34 і Су-35, два Мі-8МТПР-1 та один десантний вертоліт Мі-8. Він додав, що через деякий час над Чорним морем був збитий ще один ворожий Су-35.

За його словами, «завдяки нестандартним рішучим діям ЗРК «Патріот» за п'ять хвилин знищили п'ять літаків на Брянському напрямку, звідки їх використовували для обстрілу наших північних районів керованими авіаційними бомбами».

Винищувачі F-16

Відповідаючи на запитання, скільки літаків F-16 “Fighting Falcon/Viper” Україна має невдовзі отримати, в якому варіанті і коли, Ігнат був небагатослівним. Він сказав, що українські пілоти та екіпажі технічного обслуговування добре просунулися у своїй підготовці та що Україна розглядає й інші типи західних літаків.

Він додав, що процес йде непросто. Навчати треба не лише пілотів, а й спеціалістів супроводу – тих, хто обслуговує техніку, хто програмує, заряджає літаки бомбами та ракетами. Українці мають навчитися ефективно воювати на цих сучасних складних літаках.

Речник сказав, що коли F-16 прибудуть в Україну, вони, як і вже наявні літаки, будуть розпорошені по всій Україні. Він вважає безперечним одне: «присутність в ударній групі літаків F-16, які нестимуть ракети, здатні знищувати противника [на великих відстанях], «додасть адреналіну» російським пілотам», які вже зараз неохоче входять в український повітряний простір.

Він додав, що дуже шкодує, що Україна не встигла отримати ці літаки до початку цьогорічного опалювального сезону.

Ви спите ночами?

«Коли йде масований обстріл з боку противника, я разом з нашою черговою групою відстежую ситуацію, приймаю телефонні дзвінки навіть серед ночі.

«Коли ситуація більш-менш спокійна, важливо виспатися, тому що сили й енергія знадобляться під час робочого дня, коли на мене будуть «нападати» десятки наших та іноземних ЗМІ.

«Одного разу в мене було 38 прямих включень за день, – усміхаючись, сказав Ігнат – «У цьому немає нічого поганого, але ти просто вигораєш, коли говориш одне й те саме 100 разів».

Він розповів про необхідність звертатися до ЗМІ з різних причин: «…представники різних країн хочуть почути щось про них – як саме їхня зброя допомагає захищати українців. Розуміння цього приходить з досвідом... для німців ми повинні говорити про IRIS-T і Gepard... Італійці чи американці мають іншу риторику. Таким чином, маленькими кроками ми досягаємо результату».

Повний виклад надзвичайно вичерпного інтерв’ю Ігната доступний тут.