Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії підтримали свого українського колегу у бойкоті міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке пройде 30 листопада - 1 грудня у Скоп'є. На ньому будуть присутні очільники МЗС усіх країн-членів, у тому числі Росії.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Латвії, Литви та Естонії - Кріш'яніса Каріньша, Габріелюса Ландсбергіса та Маргуса Тсахкни.

"Загарбницька війна та звірства РФ проти її суверенного та мирного сусіда, України, грубо порушують міжнародне право, включаючи Статут ООН, та є нападом на ОБСЄ та її основоположні принципи", - зазначили балтійські топ-дипломати.

Вони підтримали позицію України, що присутність глави МЗС Росії Сергєя Лаврова загрожує легітимізувати агресора як повноправного члена європейської спільноти вільних націй, нівелювати жорстокі злочини росіян в Україні, та примиритися з кричущим порушенням основоположних принципів та зобов'язань організації з боку РФ.

"Ми, міністри Естонії, Латвії та Литви, не братимемо у цьому участь, а також не будемо розділяти відповідальність за наслідки, які це спричинить", - підкреслили вони.

Очільники МЗС країн Балтії нагадали, що ОБСЄ створили для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам та збереження миру, тоді як Росія своїми незаконними діями вчергове підтверджує, що не є партнером Європи у сфері безпеки.

"Насправді, сьогодні Європа потребує безпеки від Росії і проти Росії, а не разом з нею", – заявили вони.

Маргус Тсахкна окремо наголосив, що Естонія не може сидіти за одним столом з агресором та нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести присутність Лаврова, адже це суперечить європейським фундаментальним принципам.

"Річ у тім, що поки у Скоп'є проходить зустріч ОБСЄ, російська військова машина нападає на невинних українців та депортує дітей, не змигнувши оком. Місце Лаврова - у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", - сказав естонський топ-дипломат.

Нагадаємо, делегація України не планує долучатися до міністерського засідання ОБСЄ у Скоп'є, у якому братиме участь глава МЗС Росії Лавров. Київ вважає, що присутність російської делегації на зустрічі лише посилюватиме кризу, в яку агресор уже загнав ОБСЄ.