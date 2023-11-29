Глава Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до списку категорії "діячі" (Doers) рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico.

Про це сказано на сайті Politico.

Єрмак став четвертим у списку категорії "діячі" за версією Politico. Його випередив президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. Після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Діяча №1", як і найвпливовішу людину Європи мають оголосити у вівторок, о 9 вечора.

"Андрія Єрмака у деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента України Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі", - йдеться в описі видання.

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Politico наголошує, що Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, що розвиваються, "з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна".

Видання додає, що оскільки власні закордонні поїздки Зеленського обмежені, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу від імені президента, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди, наголошуючи, що, "згідно з Конституцією України, це має належати до компетенції президента, а не його №2".

"Єрмак отримав величезну (дехто каже, надмірну) владу як ключовий гравець у військовому кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо українського уряду та парламенту, водночас дозволяючи своєму начальнику тримати свої руки (і свій міжнародний імідж) чистими", - пише Politico.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що наступний рік стане вирішальним для України. Глава ОП зауважив, що на нинішньому етапі війни Україні потрібно більше зброї та нових систем ППО для захисту від повітряних атак із боку РФ.