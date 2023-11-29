Вночі війська Росії випустили по території України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.

Про це йдеться у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 29 листопада РФ атакувала ударними БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська РФ, а також керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої частини Херсонської області.

Усього ворог застосував 21 ударний дрон і 3 керовані авіаційні ракети Х-59. До відбиття повітряного нападу були залучені винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Основним напрямком удару безпілотників була Хмельницька область, ракети були спрямовані на південь країни.

Внаслідок бойової роботи були знищені всі ворожі ударні безпілотники в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищені дві керовані авіаційні ракети в Миколаївській області. Третя – не досягла бажаної мети.